2020/01/30 | 09:26 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة الشهداء، امس الاربعاء، عن انطلاق نظام التقديم الالكتروني للحج لعام 1441هجرية 2020 ميلادية لذوي الشهداء بكافة فئاتهم وكذلك جرحى الحشد الشعبي.واوضحت مؤسسة الشهداء، أن التقديم سيكون من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة الشهداء على الانترنت، مبينة أن موعد التقديم ١/٢١ لغاية ٢٠٢٠/١/٣٠ وعبر الرابط الالكتروني ادناه: http://www.alshuhadaa.gov.iq/

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق التقديم الالكتروني على الحج لذوي شهداء الحشد الشعبي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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