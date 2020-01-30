الغانمي لـ”العهد نيوز” : القبض على 8 مخالفين من جنسيات أجنبية في كربلاء

2020/01/30 | 09:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز امنية مشتركة من القاء القبض على 8 أشخاص من جنسيات اجنبية في مناطق مختلفة من محافظة كربلاء المقدسة.وذكر العميد علاء الغانمي لـ”العهد نيوز” إن “مفارز شعبة الشرطة الدولية تمكنت بالاشتراك مع جهاز المخابرات وقسم الامن السياحي و شعبة أمن الوافدين وقسم إقامة كربلاء من القبض على المخالفين.هذا وقد القي القبض […]

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