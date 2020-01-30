بشير الحداد: على أطراف العملية السياسية الإسراع في حسم مرشح لرئاسة الوزراء لأن الأوضاع باتت مقلقة جداً

2020/01/30 | 09:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب نائب رئيس مجلس النواب الدكتور بشير خليل الحداد رؤساء الكتل وقادة الأحزاب والشركاء في العملية السياسية بضرورة إنهاء ملف تشكيل الحكومة الجديدة لأن العراق يمر بمرحلة حساسة ومعقدة، مؤكداً سيادته على أهمية إدراك الجميع خطورة الموقف وتفاقم المشاكل الأمنية والاقتصادية وشل حركة الحياة في مناطق عديدة من البلاد، وعدم سيطرة الحكومة الحالية على الأوضاع

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