الداخلية تكشف موعد العمل بالجواز الالكتروني

2020/01/30 | 09:33 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية الاحوال المدنية والسفر والاقامة في وزارة الداخلية ان العام المقبل سيشهد اطلاق العمل بالجواز الالكتروني الـجـديـد، بينما اكــدت اسـتـمـرار الـعـمـل بـالـخـطـة التي اعدتها لفتح مكاتب جديدة للجوازات في […]

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