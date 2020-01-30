عمليات بغداد: متظاهرو الخلاني القوا رمانة باتجاه القوات الامنية تسببت بإصابة ضابط ومنتسب 

2020/01/30 | 09:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، ان مجاميع من متظاهرين في ساحة الخلاني القوا رمانة هجومية باتجاه القوات الامنية تسببت بإصابة ضابط ومنتسب.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "الغد برس"، انه "لازالت مجاميع من المتظاهرين في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها في حالة احتكاك مباشر مع القوات الامنية مع استخدام العنف وقواتنا تُمارس ضبط نفس عالي وهي تؤدي مسؤولياتها الامنية في مكافحة العنف وفي الساعة الثانية عشر وخمسة عشرة دقيقة من صباح اليوم تم القاء رمانة هجومية للمرة الثانية باتجاه القوات الامنية في تقاطع ساحة الخلاني قرب مبنى أمانة بغداد مما ادى الى إصابة ضابط ومنتسب".

واضافت، تهيب قيادة عمليات بغداد كافة المتظاهرين السلميين على العمل الجاد لكشف هذه المجاميع والتعاون مع قواتنا الامنية لحماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهر ولا تنصح بالتمدد خارج المنطقة المؤمنة لهم في ساحة التحرير".

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