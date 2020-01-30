2020/01/30 | 09:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفادت قيادة عمليات بغداد، الخميس، بإصابة ضابط ومنتسب بهجوم برمانة يدوية في تقاطع الخلاني.وذكرت القيادة، في بيان "لازالت مجاميع من المتظاهرين في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها في حالة احتكاك مباشر مع القوات الامنية مع استخدام العنف وقواتنا تُمارس ضبط نفس عالي وهي تؤدي مسؤولياتها الامنية في مكافحة العنف وفي الساعة الثانية عشر وخمسة عشرة دقيقة من صباح اليوم، تم إلقاء رمانة هجومية للمرة الثانية باتجاه القوات الامنية في تقاطع ساحة الخلاني قرب مبنى أمانة بغداد مما ادى الى إصابة ضابط ومنتسب".وأهابت القيادة، بكافة المتظاهرين السلميين على "العمل الجاد لكشف هذه المجاميع والتعاون مع قواتنا الامنية لحماية المتظاهرين وتأمين منطقة التظاهر، ولاننصح بالتمدد خارج المنطقة المؤمنة لهم في ساحة التحرير".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد تعلن إصابة ضابط ومنتسب بتقاطع الخلاني وتوجه رسالة للمتظاهرين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد تعلن إصابة ضابط ومنتسب بتقاطع الخلاني وتوجه رسالة للمتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).