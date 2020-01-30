2020/01/30 | 09:37 - المصدر: دواروز
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار: تأخر اقرار الموازنة يكبد العراق خسائر كبيرة) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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