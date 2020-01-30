2020/01/30 | 09:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت وزارة الكهرباء، الخميس، انجاز المرحلة الأولى من الربط التزامني مع دول الخليج بحلول تشرين الاول من العام الحالي، مبينة أن ربط العراق بمنظومة نقل اقليمية يعطي مرونة وموثوقية للشبكة ويجعل العراق بلداً ممرراً للطاقة.وقال الناطق باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه وكالة صدى إن “ العراق انجز

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الكهرباء ترجح انجاز المرحلة الأولى من الربط الخليجي تشرين الاول المقبل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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