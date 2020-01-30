الكوريتان تتفقان على تعليق مكتب الاتصال المشترك بينهما بسبب كورونا

2020/01/30 | 09:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اتفقت الكوريتان، اليوم الخميس، على تعليق عمل مكتب الاتصال المشترك بينهما في مدينة كيسونغ الحدودية بكوريا الشمالية مؤقتا.

وقالت وزارة الوحدة في سيئول، إن الكوريتين عقدتا اليوم اجتماعا في مكتب الاتصال المشترك، واتفقتا على تعليق عمل المكتب مؤقتا إلى حين انتهاء أزمة فيروس "كورونا" الجديد، مع الإبقاء على التواصل عبر فتح خط للهاتف والفاكس.

وقررت سيئول إعادة موظفيها المقيمين في كيسونغ الذين يبلغ عددهم 58 مسؤولا في الوقت الحالي إلى ديارهم في أسرع وقت ممكن.

كما تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لإجلاء رعاياها البالغ عددهم حوالي 720 شخصا من ووهان الصينية، سيخضعون للحجر الصحي في مؤسستين حكوميتين لمدة أسبوعين على الأقل، وهي فترة تظهر خلالها أعراض المرض، حسب الاختصاصيين.

وأعلنت كوريا الجنوبية، أمس الأربعاء أنها ستسدد فاتورة مكافحة فيروس "كورونا" الجديد في البلاد وعلاج المصابين بالفيروس.

وحتى الآن أبلغت كوريا الجنوبية عن 4 حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد، و3 من بين المصابين بالفيروس الأربعة، هم كوريون جنوبيون.

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