الحشد الشعبي يتصدى لمسلحين فتحوا النار على سيطرة وسط بيجي

2020/01/30 | 09:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت قوة من الحشد الشعبي، الخميس، لمسلحين فتحوا النار على سيطرة امنية وسط قضاء بيجي شمال تكريت.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على سيطرة امنية، ليلة امس، في قاطع حي الرسالة وسط قضاء بيجي (40 كم شمال تكريت)، مبينا ان، قوة من الحشد تحركت فورا

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