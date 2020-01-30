اسم جديد يدخل مضمار السباق للحصول على منصب رئيس الحكومة المؤقتة

2020/01/30 | 09:39 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع بأن اسماً جديداً دخل مضمار السباق للحصول على منصب رئيس الحكومة المؤقتة، بعد فشل التوصل لاسم معين، رغم طرح العديد من الأسماء.وقال المصدر، إن “المستشار في […]

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