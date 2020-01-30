الكشف عن موعد المباشرة بالجواز الإلكتروني في العراق

2020/01/30 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال مدير عام دائرة الجوازات في مديرية الاحوال المدنية والسفر والإقامة بوزارة الداخلية، احمد عبد ال...





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