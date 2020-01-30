صحة النجف تنفي وجود اصابة بفايروس كورونا في المحافظة

2020/01/30 | 09:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة صحة النجف، الخميس، عن حقيقة وجود اصابة بفايروس كورونا في المحافظة.وقالت الدائرة في بيان تلتقه وكالة صدى , ان “ما تم تداولته في بعض وسائل التواصل لاجتماعي بشأن وجود اصابة او حجر لأي مواطن بفايروس كورونا، عار عن الصحة”. واضافت انه “لا يوجد في اي مستشفى بالمحافظة مثل هذه الحالات”، داعية الى

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