فيديو : وسيم يوسف يبكي معاملة الإماراتين له و يشكي ضرب إبنه

2020/01/30 | 09:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشر وسيم يوسف الداعية الأردني الأصل فيديو وهو يشكي كيف يعامله الشعب الإماراتي .واضاف إنه قال لمدرسة ابنه أن لا يذكروا اسم والده وينادونه زايد يوسف فقط، ويلغوا وسيم من اسمه حتى لا يتعرض للتنمر من قبل الطلبة الإماراتيين.و أقسم بالله وسيم يوسف ضرب إبني ولولا إني أخاف التشهير به لنشرت […]

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