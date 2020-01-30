فيديو : وسيم يوسف يبكي معاملة الإماراتين له و يشكي ضرب إبنه


فيديو : وسيم يوسف يبكي معاملة الإماراتين له و يشكي ضرب إبنه
2020/01/30 | 09:43 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة / نشر وسيم يوسف الداعية الأردني الأصل فيديو وهو يشكي كيف يعامله الشعب الإماراتي .

واضاف إنه قال لمدرسة ابنه أن لا يذكروا اسم والده وينادونه زايد يوسف فقط، ويلغوا وسيم من اسمه حتى لا يتعرض للتنمر من قبل الطلبة الإماراتيين.

و أقسم بالله وسيم يوسف ضرب إبني ولولا إني أخاف التشهير به لنشرت […]

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