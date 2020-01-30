ريال مدريد يتخطى سرقسطة ويبلغ ربع نهائي كأس الملك

2020/01/30 | 09:45 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأهل ريال مدريد للدور ربع النهائي لكأس ملك إسبانيا، بفوز كاسح وعريض خارج القواعد على حساب ريال سرقسطة وصل قوامه لرباعية بلا هوادة، في مباراة دور الـ16 التي جمعتهما على ملعب “لا روماريدا” في آخر ساعات امس الأربعاء.احتاج ريال مدريد ست دقائق فقط لتسجيل هدفه الأول، عن طريق ركلة ركنية، نفذت بتمريرات قصيرة، انتهت

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