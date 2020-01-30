شاهد : تليسكوب عملاق يلتقط أوضح صورة للشمس في التاريخ

2020/01/30 | 09:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ تمكن تليسكوب “دانيال إينوي” الشمسي الموجود في هاواي، من التقاط اوضح صورة للشمس في التاريخ، حيث التقط صورة واضحة وقريبة للغاية لما يعرف بـ”بلازما الغليان” لسطح الشمس.ويأمل الباحثون أنه من خلال تكبير صور قرص الشمس يمكنهم معرفة ما الذي يجعل الشمس تطلق لهبها في الفضاء، مما قد يتسبب في إتلاف أقمار الأرض وشبكات […]

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