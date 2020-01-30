حسين سعيد: لن اعمل رئيساً للجنة المؤقتة لاتحاد الكرة

2020/01/30 | 09:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النجم الدولي ورئيس اتحاد الكرة الاسبق، حسين سعيد، عدم رغبته بالترشح لرئاسة اللجنة المؤقتة في اتحاد الكرة.وقال سعيد عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” ان “البعض يتسائل حول مدى صحة خبر ترشيحنا لرئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة ويتحتم علينا الإجابة”.واضاف “ليس لدي الرغبة للعمل في اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة ومستعد لخدمة بلدي العراق

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