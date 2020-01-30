رفض محمد توفيق علاوي يتفاقم في “تويتر” بالتزامن مع تسريبات عن قرب تكليفه برئاسة الوزراء

2020/01/30 | 09:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تصاعدت حدة الرفض الشديد للمرشح لرئاسة الحكومة الجديدة محمد توفيق علاوي، خلال الساعات الاخيرة، بالتزامن مع تصاعد حظوظ علاوي بالتكليف في تشكيل الحكومة الجديدة، بعد تسريبات وتقارير تحدثت عن قرب تكليف علاوي برئاسة الحكومة على خلفية اتفاق بين سائرون والفتح.محمد توفيق علاوي لا شجاع لا قرارة عراقي خالصيتأثر بالضغوط الحزبية والإقليميةعندة […]

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