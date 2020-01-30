فعاليات حاشدة مرتقبة في الأردن ضد “صفقة القرن”

2020/01/30 | 09:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يترقب الشارع الأردني فعاليات ومظاهرات حاشدة، الجمعة، ردا على إعلان الرئيس الأمريكي ما يعرف بـ”صفقة القرن” لإنهاء القضية الفلسطينية.وأعلنت أحزاب أردنية، عن سلسلة فعاليات احتجاجية يومي الخميس والجمعة رفضا لخطة السلام الأمريكية، مطالبين السلطات اتخاذ خطوات عملية لمواجهة الصفقة، من خلال إلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل، وطرد السفير الأسرائيلي، والأمريكي، وإلغاء معاهدة […]

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