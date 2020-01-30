مانشستر يونايتد يضم نجم منتخب البرتغال “برونو فيرنانديز”

2020/01/30 | 09:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسميًا، التعاقد مع الدولي البرتغالي، برونو فيرنانديز، قادمًا من سبورتنج لشبونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.وارتبط اللاعب برونو فيرنانديز بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بـ مانشستر يونايتد، بعدما فشل النادي في ضمه بالصيف الماضي، لكنه الآن أصبح لاعبًا لبطل إنجلترا التاريخي.النادي أعلن عبر موقعه الرسمي عن “توصله لاتفاق

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