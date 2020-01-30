اليوم.. أشبالنا بمواجهة أشبال الخور تجريبياً

2020/01/30 | 09:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي، عصر اليوم الخميس، منتخب الأشبال بكرة القدم مع فريق أشبال نادي الخور في ملعب الأخير في ثاني مباراة تجريبية ضمن معسكره المقام حالياً في قطر، الذي يستمر حتى الثاني من شباط المقبل.

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