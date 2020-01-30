2020/01/30 | 09:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحف الخميس تتابع السجال بشأن مرشّح الحكومة المقبلة ..واحراج رئيس الجمهورية الكتل السياسية بمهلة التكليف... وتباين المواقف بشان ”صفقة القرن” هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/30 | 09:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحف الخميس تتابع السجال بشأن مرشّح الحكومة المقبلة ..واحراج رئيس الجمهورية الكتل السياسية بمهلة التكليف... وتباين المواقف بشان ”صفقة القرن”) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحف الخميس تتابع السجال بشأن مرشّح الحكومة المقبلة ..واحراج رئيس الجمهورية الكتل السياسية بمهلة التكليف... وتباين المواقف بشان ”صفقة القرن”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).