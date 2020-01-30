ما حقيقة وجود اصابة بفيروس كورونا القاتل في النجف بالعراق؟

2020/01/30 | 09:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة صحة محافظة النجف في العراق، الخميس، عن حقيقة وجود اصابة بفايروس كورونا في المحافظة....

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