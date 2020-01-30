2020/01/30 | 09:58 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى قائد عمليات الرافدين اللواء الركن جبار نعيمة وقائد شرطة محافظة ذي قار العميد المهندس الحقوقي ناصر لطيف الاسدي، امس الاربعاء، جولة ميدانية في محيط سجن الناصرية المركزي والمناطق المحاذية للإشراف على القوات المشاركة في تأمين الحماية الكاملة للسجن.وشدد القائدان العسكريان خلال لقاء الضباط والمنتسبين على اهمية اتخاذ تدابیر أمنیة احترازية مشددة حول سجن الناصرية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائدا عمليات الرافدين وشرطة ذي قار يشرفان على تأمين سجن الناصرية المركزي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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