داعش يهاجم الجيش للمرة الثانية خلال أسبوع في كركوك

2020/01/30 | 09:58 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن مسلحو داعش هجومهم في وقت متأخر من ليل الأربعاء على نقطة الجيش الواقعة على الطريق الرابط بين داقوق وبغداد – صورة ارشيفية

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