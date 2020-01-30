2020/01/30 | 10:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني تأثيرات 'صفقة القرن' على استقرار المنطقة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني تأثيرات 'صفقة القرن' على استقرار المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).