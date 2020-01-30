2020/01/30 | 10:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة للمزارات الشيعية، اليوم الخميس، عن خطة لتشجير طريق يا حسين ياعلي الممتد بين محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة بطول 80 كلم.وقال مدير العلاقات والإعلام في الأمانة لؤي عبد الكريم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن “الخطة تتضمن تشجير طريق يا حسين ياعلي بين محافظتي النجف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المزارات الشيعية تخطط لتشجير طريق نجف – كربلاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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