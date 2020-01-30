ألمانيا تقلل تعاونها العسكري مع أمريكا وتبدأ بالطائرات المسيرة

2020/01/30 | 10:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام المانية، اليوم الخميس، ان المانيا قللت تدريجيا تعاونها العسكري مع الولايات المتحدة.

وتخلت برلين عن شراء طائرات الاستطلاع المسيرة (UAVs) MQ-4C Triton، التي تنتجها الشركة الأمريكية نورثروب جرومان بقيمة 2.5 مليار دولار.

وكانت ألمانيا قد طلبت أربع طائرات مسيرة في نيسان 2018 وقبل عامين، كانت الإدارة العسكرية الألمانية ستحصل على طائرات مسيرة تستخدمها البحرية الأمريكية وبدا أن الصفقة بقيمة 2.5 مليار دولار مسألة تمت تسويتها، وفقا لموقع "توب وار".

لكن بعد ذلك أعلنت ألمانيا عن عيوب الطائرات المسيرة، وفقًا للجيش الألماني، لا تتوافق المعدات الأمريكية مع معايير السلامة المتعلقة بالمجال الجوي لدول الاتحاد الأوروبي، كما اشتكى المسؤولون الألمان من التكلفة الباهظة للطائرات.

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