[ لماذا جاء المسيح ..؟ ]

2020/01/30 | 10:09 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مير عقراوي / كاتب بالشؤون الإسلامية والكردستانية تقدمة كلمات موجزات : سأتناول في هذه المقالة الموجزة عيسى المسيح وفقاً لمختلف الأناجيل المسيحية فقط ، ولاأستند فيها الى أيَّ مصدر آخر […]

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