مستشار عبدالمهدي: تأخر إقرار الموازنة يكبد البلاد خسائر كبيرة

2020/01/30 | 10:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الخميس، ان تاخر اقرار الموازنة يكبد البلاد خسائر كبيرة.وقال صالح في تصريح صحفي، تابعته “العهد نيوز”، ان “ﻋﺪم اﻗﺮار الموازنة ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر اي ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة واﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ”. واﺿﺎف ﻓﻲ ان “اي ﺗﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻻﻏﺮاض اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻴﻪ ﺗﻘﻴﻴﺪ وﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﻤﺎ […]

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