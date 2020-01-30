دويتشه بنك يسجل خسارة تفوق المتوقع في الربع/4 والعام بالكامل

2020/01/30 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال دويتشه بنك يوم الخميس إنه تكبد خسارة قدرها 1.6 مليار يورو (1.78 مليار دولار) في الربع الأخير من 2019، ليصل إجمالي الخسارة للعام إلى 5.7 مليار يورو، في الوقت الذي يجتاز فيه البنك عملية إصلاح باهظة التكلفة.

والنتائج أسوأ من التوقعات.



وكان محللون يتوقعون في المتوسط أن يتكبد البنك خسائر بقيمة مليار يورو في الربع الرابع وخمسة مليارات يورو للعام بالكامل.

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