الحكيم يبحث ’’صفقة القرن’’ مع نظيره الأردني أيمن الصفدي

2020/01/30 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

بحث وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، مع نظيره الأردني أيمن ال...





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