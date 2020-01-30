2020/01/30 | 10:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفتْ وزارة التجارة، الخميس، وصول كميات الشلب المتسلمة من الفلاحين والمزارعين للموسم التسويقي الحالي للعام (2019 – 2020) الى اكثر من 306 آلاف طن من الرز بنوعيه العنبر والياسمين، معلنة انتهاء الموسم التسويقي للمحصول.واكد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حسنين مهدي علوان الزبيدي في تصريح له، ان “نجاح الموسم التسويقي لهذا العام، اضافة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة: 306 آلاف طن إنتاج البلاد من الرز) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة: 306 آلاف طن إنتاج البلاد من الرز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).