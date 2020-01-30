تعرف على اسعار صرف الدولار ليوم الخميس

2020/01/30 | 10:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الخميس عند الافتتاح، 121,100 في البورصة.وبلغ سعر الشراء في الصيرفات، 120,500، اما سعر البيع 121,500، مع ملاحظة ان السعر في الصيرفات يختلف من صيرفة الى اخرى بحسب وضع كل منطقةاما سعر بيع الدولار في البورصات البصرة 121,300، اربيل 121,125

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