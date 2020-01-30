الكهرباء تكشف عن خطتها لتجهيز المحطات بالغاز

2020/01/30 | 10:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، خطتها الوقودية لتجهيز محطات الطاقة الكهربائية بالغاز.

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