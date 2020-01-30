الحشد الشعبي يتصدى لمسلحين هاجموا سيطرة وسط بيجي

2020/01/30 | 10:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت قوة من الحشد الشعبي، اليوم الخميس، لمسلحين فتحوا النار على سيطرة أمنية وسط قضاء بيجي شمال تكريت.

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