2020/01/30 | 10:23 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة النجف تكشف حقيقة وجود اصابة بفايروس كورونا في المحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/30 | 10:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف تكشف حقيقة وجود اصابة بفايروس كورونا في المحافظة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف تكشف حقيقة وجود اصابة بفايروس كورونا في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).