2020/01/30 | 10:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة مكافحة الفساد الصينية، اليوم الخميس، إنها ستعاقب بشدة أي مسؤول يتقاعس عن القيام بعمله في محاربة فيروس كورونا.وقالت الهيئة في بيان إن “كل من لا ينفذ تعليمات الرئيس شي جين بينغ بفعالية في المعركة ضد الفيروس سوف يعاقب.وأضافت أنها “ستعاقب أيضا من يهمل في أداء واجبه ويسيء استخدام أموال ومواد الإنقاذ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين: العقوبة الشديدة لمن يتقاعس بعمله في محاربة فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين: العقوبة الشديدة لمن يتقاعس بعمله في محاربة فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).