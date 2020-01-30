متنبئ جوي: ثلوج وأمطار ودرجات حرارة منخفضة ستشهدها مدن البلاد

2020/01/30 | 10:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الخميس، ليومي الخميس والجمعة في البلاد.وذكر عطية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “اليوم اجواء صافية نسبيا في معظم المدن، وتندفع السحب في وقت متأخر من نهار اليوم نحو مدن شمال ووسط وغرب البلاد معلنة عن تقدم منخفض جوي شبه قطبي من جهة غرب تركيا”، متوقعاً […]

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