شاهد بالفيديو: عصير يحمل اسم “تُك تُك” في لوس أنجلس دعما للمتظاهرين العراقيين

2020/01/30 | 10:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أطلقت شركة “بولار بير كيتشن” للعصائر، أحدث نكهاتها من العصير هذا الأسبوع، والتي اطلقت عليها اسم “TUK-TUK”، دعما للتظاهرات العراقية.ويشير الاسم، إلى سيارات الأجرة الصغيرة ذات العجلات الثلاث التي شوهدت في بغداد ومدن أخرى حول العالم.وأصبحت TUK-TUKs رمزًا مشهورًا للحركة الاحتجاجية السلمية في العراق منذ إنشائها في أكتوبر 2019.ويواجهون […]

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