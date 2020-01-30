العراق.. اصابة ضابط ومنتسب بانفجار رمانة في الخلاني

2020/01/30 | 10:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، عن : اصابة ضابط ومنتسب بانفجار رمانة هجومية في ساحة الخلاني، فيما دعت المتظاهربن السلميين الى التعاون مع القوات الا...

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