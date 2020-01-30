محمد حسام - لبنان: الانتقال من الطور الأدنى للطور الأعلى للثورة

2020/01/30 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_حسام انقضى أكثر من مئة يوم على اندلاع الانتفاضة اللبنانية، مئة يوم من البطولة والنضال، اثبتت خلالها الجماهير اللبنانية أنها عازمة على مواصلة النضال والكفاح من أجل تغيير واقعها وحياتها وإسقاط هيمنة الطبقة الحاكمة، مئة يوم أثبتت فيها الجماهير أنها ثابتة على موقفها الذى أبرزته من خلال شعارها “كلهم يعني كلهم” من اليوم الأول للانتفاضة وإلى اليوم.بتعيين حكومة جديدة ينقضي الطور الأول من الانتفاضة، وما......

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