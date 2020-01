2020/01/30 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #طلال_الربيعي ادناه ترجمتي لمقالة What is the class nature of Israel? January 29, 2020 https://socialistresurgence.org/2020/01/29/what-is-the-class-nature-of-israel/?fbclid=IwAR2IhNRCDaEpsFY_mtOzub_fDC6Utcov5Dzb2s......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#طلال الربيعي - -ما هي الطبيعة الطبقية لإسرائيل؟-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#طلال الربيعي - -ما هي الطبيعة الطبقية لإسرائيل؟-) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).