2020/01/30 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالمنعم_المحجوب صرت مؤمناً!في «بيان ضد الكهنوت الإسلامي» (2016) عالجت بعض القضايا المتصلة بالدين، كنت جادّاّ وحانقاً آنذاك، تلك كانت مناقشة أحاديّةً محدَّدة الهدف تسعى إلى أنسنة الحاجة إلى الإيمان بالدين، أعني كحاجتنا إلى الشعر والرجاء وسرد الأساطير، وتتساءل عما إذا كان بالإمكان تخليص الإيمان من شبكة العنكبوت الذي حُشر فيها.هنا لن أقصر حديثي عن ديانة واحدة، سأركّز دائماً على معطاة رئيسة تتلخّص في أن ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبدالمنعم المحجوب - صرت مؤمنا !) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبدالمنعم المحجوب - صرت مؤمنا !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).