قوات الامن تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين وتخلف 15 جريح في الخلاني

2020/01/30 | 10:32 - المصدر: سكاي برس

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بغداد / سكاي برس

أفادت وسائل اعلام دولية اليوم بسقوط 15 جريحا بمواجهات بين المحتجين وقوات الأمن العراقية في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها في بغداد.

واستهدفتقوات الأمن بالرصاص الحي المتظاهرين بصورة مباشرة ومتعمدة، كما أصيب متظاهر بقنبلة دخانية من مسافة قريبة.

وأدانمراقبون...

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