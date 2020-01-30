العبادي يدعو لاختيار شخصية مؤهلة تحظى بثقة الشعب كرئيس للوزراء

2020/01/30 | 10:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- دعا رئيس الوزراء السابق ورئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي،لاختيار شخصية مؤهلة تحظى بثقة الشعب كرئيس للوزراء لمرحلة انتقالية ، مؤكدا أن ائتلافه ليس طرفاً بطرح مرشّح لرئاسة الوزراء في هذه المرحلة.وقال العبادي في تغريدة على “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ، “لا زلنا متمسكين بما دعونا له سابقا باختيار شخصية […]

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