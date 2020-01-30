العراق والاردن يبحثان تداعيات “صفقة القرن” على استقرار المنطقة

2020/01/30 | 10:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / العراق /- بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم ونظيره الأردني أيمن الصفدي ، تأثيرات “صفقة القرن” على استقرار المنطقة، فيما ناقشا أهمية خفض التوتر بالمنطقة.وقالت وزارة الخارجية في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ، إن “وزير الخارجية محمد علي الحكيم أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن […]

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