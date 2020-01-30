برشلونة يختار مسارا وحيدا بشأن خليفة سواريز

2020/01/30 | 10:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سواريز

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، عن تطور جديد بشأن تحركات برشلونة في الميركاتو الشتوي لدعم الهجوم.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع مهاجم جديد، بسبب تعرض النجم الأوروجواياني لويس سواريز لإصابة قوية، وتأكد غيابه عن المباريات لمدة تصل إلى 4 أشهر.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن مسؤولي برشلونة يعتزمون التعاقد مع مهاجم على مستوى عالٍ، أو عدم إبرام أي صفقة في الخط الأمامي خلال الميركاتو الشتوي.

وجاء قرار البارسا، بعد أن ربطت بعض التقارير الإسبانية برشلونة بمراقبة لاعبين لا يتمتعون بشعبية كبيرة في الدوريات الأوروبية الكبرى، مثل الصربي دوسان تاديتش نجم أياكس أمستردام، والإيطالي دومينيكو بيراردي مهاجم ساسولو.

وتعثرت صفقة انتقال رودريجو مورينو نجم فالنسيا إلى برشلونة، بينما لا تزال الأمور معقدة بشأن اتفاق البارسا مع آرسنال بشأن المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

المصدر: كـووورة

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