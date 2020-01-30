أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط في العراق ليوم الخميس

2020/01/30 | 11:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة تنشر أسعار العملات الاجنبية والذهب والنفط في العراق والعالم اليوم الخميس 30.1.2020 اسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة: سعر بيع للدولار = 121.750 سعر شراء للـدولار = 120.750 ================ اليورو السعر العالمي : 100 يورو = 110.15دولار الباوند السعر العالمي : 100 باون = 130.14 دولار الليرة التركية السعر العالمي : 100 دولار […]

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