2020/01/30 | 11:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية ، عن قيام ملاكاتها في محافظة ديالى بتنفيذ عمليتي ضبط لحالتي “تلاعب بالمال العام وتعاطي الرشوة”.وقالت الدائرة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منهاليوم الخميس، إن “فريقاً من ملاكات مكتب تحقيق ديالى، انتقل إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية في المحافظة وتمكن من ضبط أوليات الإخراج المخزني (مستند […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة : ضبط حالات تلاعب بالمال العام وتعاطي الرشوة في ديالى) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة : ضبط حالات تلاعب بالمال العام وتعاطي الرشوة في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).